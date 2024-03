Napoli-Juventus | eurogol di Kvaratskhelia per l’1-0 | video della prodezza

(Di domenica 3 marzo 2024)diper l’1-0 alla fine del primo tempo:del georgiano. CALCIO– Colpo da fuoriclasse di Khvichanel big match27esima giornata di Serie A. Al termine del primo tempo, il talento georgiano classe 2001 ha sbloccato il risultato con undei suoi. Coordincazione perfetta e grande precisione per, che ha infilato imparabilmente sotto l’incrocio con un perfetto sinistro a giro dal limite dell’area. Unabalistica che porta in vantaggio ilsullaall’intervallo. Di ...

