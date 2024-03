Napoli-Juventus | due novità e un ballottaggio per Calzona | Ecco cosa filtra da Castel Volturno

(Di domenica 3 marzo 2024) In vista del big matchdi stasera al Maradona, il tecnico azzurrosembra aver sciolto gli ultimi dubbi sull’undici titolare. CALCIO– Il tecnico del, Francesco, ha quasi completato il puzzle della formazione che affronterà lastasera al Maradona. Secondo le ultime indiscrezioni, ci saranno duedal primo minuto rispetto all’ultima uscita con il Sassuolo. Juan Jesus dovrebbe prendere il posto di Ostigard al centro della difesa accanto a Rrahmani, mentre a sinistra Olivera sostituirà Mario Rui. Il terzino uruguaiano torna titolare dopo l’errore di Cagliari e il turno di stop a Reggio Emilia. A centrocampo conferme per Lobotka e Anguissa, con l’unicoche ...

