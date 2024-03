Napoli-Juventus domenica 03 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I bianconeri recuperano Chiesa e Danilo

(Di domenica 3 marzo 2024) La Juve dal soffertissimo successo 3-2 contro il Frosinone ha ricavato indicazioni positive e negative, tra le prime c’è la conferma di Vlahovic autore di una doppietta nel primo tempo come terminale offensivo al momento imprescindibile, tra le seconde una difesa che ha incassato quattro gol nelle ultime due giornate, gli infortuni di McKennie e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Domenica con vittoria per Massimiliano Allegri . L'allenatore della Juventus trionfa nell'ippica. Nel Premio ... (dayitalianews)

DIRETTA VIDEO - Napoli-Juventus, il pre partita dall'esterno del Maradona coi tifosi: Napoli Juventus Tv - Napoli Juventus Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Il posticipo della 27a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che ospiterà al Maradona la Juvent ...msn

Formazioni ufficiali Napoli-Juventus: Calzona sceglie Traoré e rilancia Juan Jesus, Allegri punta su Alcaraz dal 1': Formazioni ufficiali Napoli-Juventus Serie A. Sono state comunicate anche le Formazioni Napoli-Juventus di Serie A per quella che sarà la prossima gara di campionato che si giocherà alle ore 20:45 all ...msn

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Osimhen sfida Vlahovic, ok Chiesa