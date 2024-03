Napoli-Juventus | Calzona dà spazio a Traorè

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Sono uscite le formazioni ufficiali pere. Juve che si affronteranno tra un’ora al Maradona nel big match di questo week end calcistico. In porta confermato Meret. Difesa a quattro formata da Di Lorenzo e Olivera, preferito a Mario Rui, sulle fasce; coppia centrale da Rrahmani e Juan Jesus che torna dopo l’errore di Cagliari. In medianaancora dal 1? a Traoré, che vince il ballottaggio con Zielinski, completano il reparto i titolarissimi Lobotka e Anguissa. In attacco confermato il tridente di Reggio Emilia, con Osimhen e ai lati Politano e Kvaratskhelia. Da non dimenticare che in settimana l’agente di Mario Rui aveva protestato proprio controche, a suo dire, non stava sfruttando al massimo il suo assistito facendolo partire dalla panchina Le formazioni di...