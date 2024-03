Napoli-Juventus | Allegri ha già vinto nell’ippica

(Di domenica 3 marzo 2024) Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Domenica con vittoria per Massimiliano. L'allenatore dellatrionfa nell'ippica. Nel Premio Ceprano infatti, prima corsa del pomeriggio di oggi 3 marzo a Capannelle, il tecnico festeggia con la vittoria l'esordio italiano della sua Sun Never Sets. Montata da Mario Sanna, la cavalla che aveva corso a due anni agli ordini di Joseph O'Brien ed ora è nelle scuderie di Stefano Botti, desta un'impressione egregia e trionfa su Benny In Love e Princess Chizara. Un successo fondamentale che proietta Sun Never Sets verso il prestigioso Premio Regina Elena in programma il 28 aprile. La prima splendida domenica della primavera ippica del galoppo all'Ippodromo Capannelle di Roma regala anche un altro momento significativo: il rientro in pista del derby winner Goldenas, dopo alcuni problemi superati negli ...

