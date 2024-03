Napoli-Juventus 1-0 LIVE | gol al volo di Kvara Vlahovic | palo e occasione divorata

Clima infuocato nel pre-partita di Napoli-Juventus , partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. alcuni ultrà azzurri ... (sportface)

Le formazioni ufficiali e tutti gli aggiornamenti in diretta sul super match dello stadio Maradona tra Napoli e Juventus. Cari lettori di SpazioNapoli ... (spazionapoli)

Napoli-Juventus , eurogol di Kvaratskhelia per l’1-0 alla fine del primo tempo: video della prodezza del georgiano. CALCIO NAPOLI – Colpo da fuoriclasse di ... (napolipiu)

Vlahovic, giallo pesante in Napoli Juve: salterà l’Atalanta! Ma la decisione non convince: Juventus di nome e di fatto: col Napoli gioca la formazione più giovane in campionato. Ha l’età media più bassa... Db Torino 28/10/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto ...juventusnews24

Giuntoli sulle parole di De Laurentiis: "Mondiale per club Il Napoli ha il futuro nelle sue mani": Seguite con noi ogni azione e tutte le emozioni sul campo di Napoli - Juventus Mg Napoli 13/01/2023 ...virgilio

Live-Napoli-Juventus: la sblocca Kvara con una prodezza! (1-0; 42' Kvaratskhelia): Live-Napoli-Juventus: non sarà mai una partita come le altre. Gli azzurri di Calzona cercano conferme dopo la vittoria schiacciante con il Sassuolo 45’+1' Termina il primo tempo. Occasioni da ambo le ...100x100napoli