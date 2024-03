Napoli Juve LIVE 1-0 | punizione Juve | Vlahovic non trova la porta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024), match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI QUI LA DIRETTA DELLA PARTITA PRIMO TEMPO Inizio subito all’insegna dello spettacolo: nei primi due minuti c’è una chance per parte. Prima i bianconeri approfittano dell’errore di Ora, Alcaraz serve Iling Jr., ma il suo cross è preda della difesa. Sul ribaltamento di fronte è Di Lorenzo a metter dentro il pallone, su un errore di Ilingndo per Szczesny. La prima occasione netta è per la: ancora un errore ...