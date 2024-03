Napoli-Juve 0-0 | nessun tesserato del Napoli parlerà nel pre partita a Dazn LIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Ildi Francesco Calzona ospita lantus di Massimiliano Allegri: è il big match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Osimhen sfida Vlahovic al “Maradona”. Gli azzurri sono ancora in corsa per un piazzamento in zona Europa, i bianconeri sono chiamati a consolidare il secondo posto. Calcio d’inizio alle ore 20.45: segui la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale. Ciro Ferrara negli studi dinel pre«Non c’èmigliore che quella contro lantus per iniziare la risalita del. Questa, per noi napoletani, è la LAed è così da sempre. Servirà una grande prestazione, magari il pareggio tra Atalanta e Bologna sarebbe andato meglio. A ...