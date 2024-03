Napoli | il 5-1 alla Juve fu la certificazione che Allegri non aveva un gioco Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024), il 5-1fu lachenonun. Lo scrive la. Nel campionato scorso, l’incrocio regalò la pagina più esaltante del romanzo tricolore: un 5-1 di larghissimo muso, con 2 gol di Osimhen e uno di Kvara. Stasera dovrebbero giocare 11 campioni d’Italia su 11, un solo dubbio tra Zielinski, ormai un ex, e Traoré che dev’essere testato per il futuro. Il Maradona, che ha ritrovato Osi-Kvara e ha ricomposto integralmente il presepescudetto, pretende il remake di un anno fa, per tornare in alto. La manita napoletana del 13 gennaio 2023 non fu un incidente di percorso, ma lapiù plateale di ciò chenon è riuscito ad ottenere nella sua seconda vita ...