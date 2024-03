Napoli | Corbo | “Soglia Champions sfiora i 70 | mancano 12 partite”

(Di domenica 3 marzo 2024) Antonio, giornalista, in un articolo su Repubblica, parla del match di stasera contro la Juventus. Cita anche l’outing di De Laurentiis sul Mondiale per Club e le intenzioni di adire vie legali. Di seguito i passaggi evidenziati da Terzotemposu un nuovoIl giornalista esordisce: “In cinquantamila tornano a Fuorigrotta, ma finalmente con animo diverso. Hanno finora trovato solo macerie di uno scudetto.” E continua: “Un altroè possibile. Ripartono sia la squadra che la società, ciascuna con un suo stile. L’allenatore Calzona e il preparatore Sinatti dimostrano ai giocatori che il nuovo corso è credibile, conviene loro seguirlo aldilà di moduli e delusioni.”sulla società “Tutto sembra diverso, De Laurentiis ...

Verso Napoli-Juventus: Allegri sorprende, Kostic fuori. Le novità di formazione: Tutto quasi pronto per il big match allo Stadio Maradona tra Napoli e Juventus, in programma alle 20:45. I bianconeri dovranno fare a meno di Weston Mckennie e Adrien Rabiot ma non saranno gli unici ...ilbianconero

