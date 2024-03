Napoli | 6 sconfitte | 3 pareggi e 1 sola vittoria | contro le avversarie per i posti in Europa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024)-Juventus si avvicina minacciosamente. La squadra di Canzona scenderà in campo alle 20.45 al Maradona e si prospetta una sfida caldissima, con lo stadio tutto esaurito e i tifosi pronti a supportare la squadra ima questa sfida che è sicuramente uno spartiacque. Verso-Juve Massimo Ugolini in collegamento dal Maradona con gli studi8 di Sky Sport ha parlato del match “È una partita che per ilpuò rappresentare una svolta e il fatto che questi 90 minuti siano propriola Juve al Maradona dà ancora più valore alla sfida. Ildeve confermare quanto di buono ha fatto vedere a Sassuolo, ma una rondine non fa primavera. Per questo la sfida di questa sera è fondamentale per riprendere in mano la stagione e per restare nel giro europeo. Ci sono tutti gli elementi per vedere una ...