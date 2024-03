Nadal-Alcaraz | dove vedere in TV e in streaming l’esibizione di Las Vegas | orario e data

(Di domenica 3 marzo 2024) Rafaaffronterà Carlosin una partita esibizione in programma domenica 3 marzo a Las. L'incontro si disputerà alle 21:30 ora italiana e sarà trasmesso in esclusiva da Netflix.

Quanto costa fare una lezione privata di tennis con un maestro come Rafa Nadal o Carlos Alcaraz ? La risposta arriva ovviamente da Las Vegas , la città delle ... (ilfattoquotidiano)

È un momento d’oro per il tennis . Dopo il record di ascolti fatto registrare dalla Rai e da Discovery per le gare dell’italiano Jannik Sinner, Netflix ha ... (superguidatv)

Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo. Il Tennis ta spagnolo aveva spaventato tutti gli appassionati dopo il ritiro al primo turno dell’ATP 500 di Rio de ... (oasport)

Nadal-Alcaraz , il gran giorno è finalmente arrivato: tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento con The Netflix Slam. Più volte si è temuto che alla ... (ilveggente)

"Nadal può vincere il Roland Garros. Il futuro è di Alcaraz e Sinner": il numero 1 della RFET non ha dubbi: “Da quel che so Nadal è pronto per giocare e credo che al Roland Garros possa davvero vincere, anche se al primo turno può pescare chiunque.sport.tiscali

Jimmy Connors: “Alcaraz troppo prevedibile. Sinner e Rune i numeri uno del futuro”: Dal trionfo di Wimbledon 2023 al ‘tonfo’ dei mesi successivi. Complici anche i problemi fisici che lo stanno puntellando, l’enfant prodige Carlos Alcaraz dopo la vittoria slam ha arrancato e non è pi ...ubitennis

Sinner e Jacobs su Netflix: annuncio della piattaforma, in arrivo contenuti su Jannik e Marcell: Ma qualcosa uscirà. Lo ha annunciato uno dei “pezzi grossi” di Netflix, il vicepresidente Gabe Spitzer. Su Netflix Nadal-Alcaraz live da Las Vegas I pensieri della piattaforma su Jannik Sinner La ...sport.virgilio