Muore nell’incidente | sbanda a una curva e finisce contro una casa

(Di domenica 3 marzo 2024) Pistoia, 3 marzo 2024 – Tragedia sulle alture intorno a Pistoia. Un uomo di 74 anni è morto nella sua auto, in un incidente accaduto in via Modenese, in località Campopiano. La Mercedes guidata dalla vittima è andata a dritto su una, finendoil muro di unae poi fermandosi poco lontano. La gente della zona ha dato l’allarme. Immediato l’intervento del 118 ma ogni intervento rianimatorio è risultato vano. Si cerca di capire cosa sia accaduto. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sulla zona c’era in quel momento, erano circa le 19.30, una fitta pioggia. L’uomo potrebbe aver avuto un malore. Sono intervenuti la Misericordia di Pistoia, i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha svolto i rilievi. L’uomo abitava a Signa, in provincia di Firenze.