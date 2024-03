Muore a 29 anni nello schianto | Ilaria Bertinelli tornava a casa dopo una cena con il fidanzato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Perugia, 3 marzo 2024 – È morta a poche centinaia di metri daessere stata acon ile che la precedeva su un’altra auto., 29, poco prima delle una dell’altra notte, rientrava a Tordibetto, dove abitava da poco tempo, percorrendo via Bastia. A un tratto l’uscita di strada, inspiegabile,un rettilineo e prima di una semicurva. L’Opel della giovane è finita dapprima sul muro di recinzione di una carrozzeria, sulla sinistra, urtando la centralina del metano di un’abitazione, ‘rimbalzando’ poi dall’altra parte della carreggiata, finendo, ridotta a un ammasso di lamiere, in un piccolo fosso che costeggia la via. "Ho sentito un botto grandissimo, ho pensato che fosse accaduto qualcosa dentro la mia ...