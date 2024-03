MotoGP | Bagnaia | “La moto la sento bene | daremo il massimo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) A Chivasso, Torino, centinaia di tifosi sono andati a salutare Francesco, pilota della Ducati vicino alla partenza per il Qatar, Paese che ospiterà la prima tappa delmondiale. Le parole del campione del mondo in carica: “Abbiamo fatto un grande lavoro in queste settimane, ladi quest’anno la ‘e sono convinto chesubito il“. Su un possibile rinnovo con il team Ducati: “Sicuramente posso dire che il rosso mi piace“. SportFace.