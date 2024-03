Morta dopo l’immersione nel lago di Como al Moregallo | chi era Elvira Mangini

(Di domenica 3 marzo 2024) Mandello del Lario – Era riuscita a risalire a riva, grazie alle sue abilità di sub, consolidate in anni di immersioni. Troppo lungo, però, il tempo passato sott’acqua, una ventina di minuti., 66 anni, ex veterinaria, milanese, sub di grande esperienza e altrettanto grande passione èoggi pomeriggio, domenica 3 marzo, all’ospedale di Lecco. Era stata trasportata qui in tarda mattinatache, verso le 10, era stata vittima di un incidente nel corso di un’immersione nelle acque deldisu cui si affaccia la spiaggia del, area molto frequentata dagli appassionati. La dinamica, che era arrivata alda sola, si trovava a una profondità di 45 metri quando si è sentita male, forse ...

