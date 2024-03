Montature | modelli e colori per le lenti

È morta Iris Apfel: l’icona di stile che ha rivoluzionato la moda con la sua allegria aveva 102 anni: In un’epoca in cui si tende troppo spesso a usare la parola ‘icona’, Iris Apfel lo è stata davvero: ha decorato le case di star e presidenti, lanciato collezioni e i suoi vestiti sono finiti in una mo ...ilfattoquotidiano

Iris Apfel è morta a 102 anni: L’interior designer e imprenditrice newyorkese, divenuta icona di stile in tutto il mondo grazie ai suoi look esagerati e stravaganti, non seguiva le tendenze ma dettava lei stessa le mode. Ritratto i ...milanofinanza

