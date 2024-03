Monreale | successo per la presentazione del libro “The Dream” di Vincenzo Corso

Un entusiasmante quarto posto per Giuseppe Catalano al 54° Campionato Italiano di ornitologia svoltosi nei giorni scorsi a Lanciano. Il monrealese , grande ... (monrealelive)

continua no con grande successo gli eventi promossi dall’assessorato al Turismo del Comune di Monreale nell’ambito del calendario natalizio. Questa sera alle ... (monrealelive)

Monreale – Come ogni anno, l’associazione “Humanitas una zampa per amica” ha organizzato una Raccolta alimentare davanti al supermercato Quik Sisa di ... (monrealelive)

Monreale – Grande successo ieri a Monreale per la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali organizzata dalla Pro Loco . La seconda edizione della ... (monrealelive)

Partecipassimo il convegno di BCsicilia Monreale sul tema dei mulini idraulici della valle dell’orto. Progettato in sinergia col Forum dell’Oreto e il ... (monrealelive)

Dai servizi pubblici al turismo, Monreale è una città sempre più digitale: Monreale è tra i primi comuni siciliani che ha raccolto la sfida per la transizione digitale promossa dal dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri. Sono ...mondopalermo

Aquino, era ai domiciliari, ma spacciava hashish: arrestato: Monreale, 29 febbraio – Era stato posto ai domiciliari a seguito di una disposizione del giudice per una vicenda che lo riguardava, ma è stato trovato fuori dalla propria abitazione a spacciare hashis ...monrealenews

Alleanza M5S e Pd, prove tecniche anche in Sicilia dopo il successo alle Regionali in Sardegna: L’obiettivo è quello di unire le forze di opposizione al governo Schifani sfruttando l’onda lunga del successo elettorale alle Regionali ... Gela, Bagheria, Monreale, andranno alle urne per rinnovare ...blogsicilia