Mondiali Indoor di Atletica | Simonelli da impazzire nei 60 metri | è argento iridato

(Di domenica 3 marzo 2024) Glasgow, 2 marzo 2024 – 21 anni da meraviglia per Lorenzo. Il giovane azzurro impazzisce di gioia al traguardo dei 60ostacoli aidiLeggera, in corso a Glasgow. E mette al collo uno storico, che fa tris per l’Italia in Scozia. Il tempo della storia è quello di 7.43, sensazionale record italiano. Ha vinto il primatista del mondo Grant Holloway (con il crono di 7.29). Foto Francesca Grana/Fidal