Mondiali atletica indoor | piovono medaglie azzurre | Dosso di bronzo | Simonelli d' argento

(Di domenica 3 marzo 2024) Zaynabha conquistato uno storiconei 60 metri ostacoli aidiin corso a Glasgow. Quarta per l'Italia in questa edizione dei campionati iridati. Poco prima, Lorenzoaveva vinto l'nei 60 metri ostacoli aidiin corso a Glasgow. L’italiano ha chiuso alle spalle dello statunitense Grant Holloway.

oggi domenica 3 marzo va in scena la terza e ultima giornata di gare ai Mondiali indoor 2024 di atletica leggera. L’Italia proverà a essere protagonista a ... (oasport)

Il calendario completo della terza giornata dei Mondiali indoor di atletica leggera 2024 , in programma a Glasgow da venerdì 1 a domenica 3 marzo. Cala il ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali di Atletica indoor in ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE della sessione serale di domenica 3 marzo dei Mondiali indoor di atletica leggera 2024 , in corso di svolgimento a Glasgow fino a ... (sportface)

Quest’oggi si chiudono i giochi per quanto riguarda la rassegna iridata Indoor di Atletica leggera che si sta disputando a Glasgow . Dopo un’intensa seconda ... (metropolitanmagazine)

I Mondiali di atletica indoor di Glasgow si chiudono oggi domenica 3 marzo con le ultime gare in diretta TV su Rai Sport e Rai Due. In gara diversi italiani ... (fanpage)

