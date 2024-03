Mondiali atletica indoor 2024 | Simonelli argento nei 60 ostacoli e Dosso bronzo nei 60 metri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 3 marzo 2024) Pubblicato il 3 Marzo,(Adnkronos) – Serata fantastica per gli azzurri aidi Glasgow, con altre due medaglie. Nei 60Lorenzofesteggia l’con il sensazionale record italiano di 7.43 migliorandosi di tre centesimi. A ventun anni il romano è vicecampione del mondo: impressionante per la potenza e la rapidità di azione, in grado di superare il suo primato per la quarta volta in questa pazzesca stagione, battuto soltanto dallo statunitense primatista del mondo Grant Holloway (7.29) ma davanti aldel francese Just Kwaou-Mathey (7.47). Per la prima volta nella storia, sottolinea sul web la Fidal, unsta azzurro è sul podio mondiale. In semifinale si ...