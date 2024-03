Modena-Cremonese | Serie B | obiettivi ambiziosi | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 3 marzo 2024) LaB prosegue la propria corsa affrontando la 28esima giornata di campionato, con le due squadre che sono pronte a dare spettacolo per una sfida di alta classifica., in programma domenica 3 marzo con inizio alle ore 18:30, mette, infatti, di fronte allo stadio Alberto Braglia ildi Paolo Bianco e ladi Giovanni Stroppa. Le due compagini, seppur distanziate da 14 punti, sono in corsa per la promozione inA (unae l’altra tramite i playoff) ed entrambe vivono un buon momento di forma, con zero sconfitte nelle ultime 6 gare. Il momento delle due squadre Ilha inanellato il quinto pareggio consecutivo mercoledì sera, impattando nello spettacolare 2-2 sul campo del Pisa, il terzo 2-2 di fila ...

Modena – Cremonese non è un derby ma l'antico gemellaggio fra la tifoseria organizzata dei lombardi e quella della Reggiana

Modena-Cremonese sarà diretta da Matteo Marcenaro di Genova, assistito da Stefano Liberti di Pisa e Niccolò Pagliardini di Arezzo, quarto uomo Giorgio Bozzetto di Bergamo, VAR Antonio Di Martino di

Il Modena conduce 20 vittorie a 14 nei precedenti complessivi con la Cremonese. A Modena i gialloblu sono avanti 12 vittorie a 4. L'ultima sfida a Modena è il 3-0 del 2005

Domenica 3 marzo va in campo Modena-Cremonese, incontro valido per la Serie B 2023-24.