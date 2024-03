Mo | Idf | ‘uccisi 113 militanti Hamas in 2 settimane nel quartiere Zeitoun di Gaza’

(Di domenica 3 marzo 2024) Gaza, 3 mar. (Adnkronos) – L’Idf afferma di aver concluso un raid di dueneldi Gaza City, durante il quale le truppe della 401a Brigata corazzata e ulteriori forze della 162a Divisione hanno distrutto i siti die della Jihad islamica palestinese e ucciso 113 agenti.Secondo quanto riferito, durante l’operazione sono stati individuati e distrutti circa 35 siti, tra cui depositi di armi e siti di produzione, infrastrutture di tunnel, siti di lancio di razzi con centinaia di lanciatori e un sito appartenente al comandante della Brigata della città di Gaza, Izz ad-Din Haddad.L’esercito afferma che la 401a Brigata ha identificato e catturato dozzine di agenti diche, in seguito agli interrogatori, hanno fornito informazioni di intelligence. Secondo l’Idf, alcuni degli ...

