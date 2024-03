(Di domenica 3 marzo 2024) Ramallah, 3 mar. (Adnkronos) - Le forze israeliane hannounvicino all'militare di Salem, a nord di Jenin, in. Lo ha reso noto la radio dell'esercito, aggiungendo che terroristi hanno aperto il fuoco sull', ma non sono stati segnalati feriti. Secondo il resoconto, le forze di sicurezza hanno risposto al fuoco e sono alla ricerca dei terroristi.

Mo: Idf, ‘sventato attacco avamposto in Cisgiordania’: Ramallah, 3 mar. (Adnkronos) – Le forze israeliane hanno sventato un attacco vicino all’avamposto militare di Salem, a nord di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha reso noto la radio dell’esercito, ...ilsannioquotidiano

Il j'accuse di Haaretz dopo la "strage degli aiuti": fermare le operazioni militari: Ciononostante, alcune personalità israeliane di spicco continuano a lamentarsi del fatto che gli americani intralcino e interferiscano nello sforzo dell’Idf di completare la conquista della Striscia ...globalist

G20: ministro Esteri Turchia spinge per una soluzione alla guerra in Striscia di Gaza: per esortare la comunità internazionale a impegnarsi per trovare una soluzione alla guerra in corso nella Striscia di Gaza tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e il movimento islamista palestinese ...agenzianova