Mo | Hezbollah | ‘colpiti obiettivi israeliani in Libano’

(Di domenica 3 marzo 2024) Beirut, 3 mar. (Adnkronos) –ha reso noto di aver colpitodelle forze militari israeliane nei pressi del villaggio di Wazzani, nel sud del Libano. Il gruppo armato libanese ha aggiunto che, dopo l'attacco, le forze israeliane hanno sparato fumogeni per coprire il trasporto dei morti e dei feriti in elicottero.ha anche affermato di aver attaccato con missili il sito di Al-Samaqa, nel territorio occupato di Kfar Shuba.

Beirut, 3 feb. (Adnkronos) – Un gruppo di soldati israeliani è stato preso di mira sulle colline di al-Kubra, nel nord di Israele, in un attacco missilistico ... (calcioweb.eu)

23.00 Israele ha attaccato più di 50 obiettivi di Hezbollah in Siria dall'inizio della guerra con Hamas ad ottobre. "Dall'inizio della guerra, abbiamo ... (televideo.rai)

Israele ha colpito oggi ''siti dell'apparato di difesa aerea dell'organizzazione terroristica Hezbollah '' situati nella valle della Bekaa in Libano. Lo ha ... (quotidiano)

L’esperto Usa: “Quelle degli Houti sono operazioni volute dall’Iran per destabilizzare gli Usa. Ma falliranno”: Parla l’ex assistente segretario alla Difesa Lawrence Korb, oggi senior fellow del think tank democratico Center for American Progress ...repubblica

Mar Rosso, nave colpita dagli Houthi imbarca acqua e affonda: "Catastrofe ambientale": È affondata la nave mercantile britannica Rubymar, colpita lo scorso 18 febbraio nel Mar Rosso dai missili delle milizie yemenite ...iltempo

Libano, Israele uccide un capo di Hezbollah. Il raid col drone: Continua la guerra a distanza. Un drone israeliano ha colpito e distrutto un veicolo nell’area di Naqoura, nel Sud del Libano. Secondo Sky ...iltempo