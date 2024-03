Mo | delegazione Ecr a Tel Aviv | ' cessate il fuoco per intraprendere strada due popoli due stati'

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Unadel Partito dei Conservatori europeo si è recata oggi a Tel, rispondendo all'invito di Gila Gamliel, ministra dell'Intelligence ed espressione del Likud, partito nazionalista liberale e di destra israeliano, nel Board di Ecr Party. Erano presenti il vicepresidente del Parlamento Europeo, Robert Zile, i vicepresidenti del Partito dei Conservatori europeo, Jorge Buxadé e Radoslaw Fogiel, e il segretario generale dell'Ecr e deputato di Fdi, Antonio Giordano. "Una testimonianza di vicinanza del partito Conservatore Europeo all'unica vera democrazia presente nel mondo arabo, che sta lottando per difendere i propri valori - ha spiegato Giordano -dopo il feroce attacco del 7 ottobre". Dopo la mattinata trascorsa a visitare i luoghi simbolo della strage del 7 ottobre, laha avuto ...

