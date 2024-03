Mo | Bonelli | ' arrivati in Egitto | chiediamo immediato cessate il fuoco'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “inoggi abbiamo incontrato le Ong che si occupano di portare aiuti umanitari e per chiedere insieme l'ilnella Striscia di Gaza. La prima tappa della nostra missione domani ci porterà al valico di Rafah un viaggio organizzato dall'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi). Accompagneremo un convoglio di aiuti umanitari fino al valico di Rafah". Così Angelo. "Ci è stato comunicato che la situazione umanitaria a Gaza è disastrosa: si muore non solo per le bombe ma anche per la mancanza di cibo e medicinali, per questo dobbiamo lavorare per une permanenteile per garantire assistenza ...