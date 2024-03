“Mirabili vite” | nell’ultimo libro di Matteo Bonfanti storie di uomini e donne eccezionali e un’ode alla pace

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 3 marzo 2024)diillustri e tutto su mia madre (ed. Bergamo & Sport), l’ultimodi, volto noto dell’informazione sportiva orobica, vorrebbe presentarsi come una raccolta di interviste ad alcune delle personalità più importanti del nostro territorio. Il condizionale, tuttavia, appare d’obbligo, considerata la natura inconsueta e curiosa dello scritto, nonché l’approccio di lavoro e di metodo decisamente sui generis. L’opera dell’autore, scorrevole e chiara in tutti i suoi passaggi, introduce il lettore in un mondo die di, in grado di fare la differenza e di eccellere nel lavoro, nel volontariato, nella cultura e nella politica, divenendo punti di riferimento imprescindibili per ...