Minacce e maltrattamenti . Applicati due braccialetti

(Di domenica 3 marzo 2024) Seconda applicazione del braccialetto elettronico antistalking nel Comasco, in due soli giorni. Nell’ultimo caso, il destinatario è un uomo italiano di 54 anni di Carbonate, a cui è stato applicato l’apparecchio che ne limita gli spostamenti, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip di Como. La misura è stata eseguita venerdì dai carabinieri di Mozzate, contestualmente all’allontanamento dalla casa familiare. Le indagini sono partite dalla denuncia perpresentata ai carabinieri dalla moglie dell’uomo, una trentacinquenne, che ha raccontato diversi episodi di violenza fisica che avvenivano tra le mura domestiche. Al momento dell’esecuzione del provvedimento, l’uomo ha raccolto i suoi effetti personali e trasferito il domicilio in un’altra località: da qui, potrà muoversi liberamente, ma sempre mantenendo una distanza di almeno cinquecento metri ...