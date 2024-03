Milan | tanti gol decisivi arrivano dalla panchina | numeri importanti per Jovic e Okafor

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)o, 3 marzo 2024 – Secondo giorno di riposo concesso ai rossoneri da Stefano Pioli dopo la vittoria tesa e sofferta in casa della Lazio: domani la squadra si ritroverà aello per preparare la delicata sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League prevista per giovedì sera a San Siro. Il percorso europeo delsarà decisivo anche stabilire le sorti del tecnico emiliano, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Gerry Cardinale, il quale non è soddisfatto dell’attuale situazione del club: il tecnico rossonero, per guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione, dovrà vincere l'Europa League, ovvero l'unico trofeo internazionale che manca nella bacheca di via Aldo Rossi.d’oro Grazie ai tre punti conquistati all’Olimpico venerdì sera i rossoneri hanno blindato il terzo ...