Milan | Pioli sale sull’arca di Noah | nessuno meglio di Okafor…

(Di domenica 3 marzo 2024) Ildi Stefanobatte la Lazio per 1-0 grazie a un goal diOkafor: è lui il miglior marcatore delle Serie A dalla panchina Ildi Stefanosi impone contro la Lazio di Maurizio Sarri per 1-0 in una sfida rocambolesca e ricca di polemiche per alcuni episodi che hanno fatto discutere e infuriare i tifosi biancocelesti. Quello che conta, però, è che i rossoneri sono riusciti a portare a casa i 3 punti, pur non disputando una prestazione brillantissima. La gara, di estrema importanza per il discorso Champions League, è stata decisa nei minuti finali da un goal del neoentratoOkafor, che ha dato la giusta scossa alla squadra. Una rete fondamentale, che ha permesso allo svizzero in maglia 17 di raggiungere Luka Jovic e Lautaro Martinez nella classifica dei ...