Milan | l’Empoli cade in casa con il Cagliari | domenica la sfida a San Siro

(Di domenica 3 marzo 2024)ha perso incontro il: i toscaniarriveranno a Sanper il match della 28esima giornata Oggi si sono giocati importanti scontri in chiave salvezza in Serie A. Al Castellani,è stato sconfitto per 1-0 dal. I sardi hanno conquistato i tre punti grazie alla rete di Jakub Jankto, bravo a raccogliere una respinta di Caprile e a piazzare il pallone nell’angolino basso. Perè una sconfitta pesante in chiave lotta per la salvezza, che si fa sempre più intricata. La squadra toscana veniva da un ottimo momento. Questa contro i rossoblù di Claudio Ranieri infatti è la prima sconfitta per Davide Nicola dal suo arrivo sulla panchina dei toscani. Finora il tecnico aveva ...