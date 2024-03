Milan | ecco come Pioli vuole dare fiducia a Okafor | la mossa tattica

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024) Noah, attaccante del, ha convinto Stefanoe potrebbe trovare più spazio in quest’ultima parte di stagione Noahè stato il match-winner della sfida tra ile la Lazio all’Olimpico. Sua infatti la rete che dalla panchina ha deciso la trasferta capitolina dei rossoneri. Secondo calciomercato.com Stefanoallo svizzero, data anche l’assenza di Leao per squalifica contro l’Empoli.che dunquepotrebbe prendere il posto del portoghese, anche se da esterno non ha sempre convinto.