Milan | Carlo Pellegatti su Stefano Pioli | vedremo se riuscirà nell’impresa…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 3 marzo 2024) Parlando della stagione del, il giornalistaha detto la sua sull’operato di Mistere su una possibile impresa Dopo il successo contro la Lazio, ilha consolidato il terzo posto in classifica, arrivando a quota 56 , mettendo fiato sul collo alla Juventus, che è a +1 in attesa del match di oggi contro il Napoli. L’obiettivo dei rossoneri quindi sarà tenersi stretto il podio e provare a superare i bianconeri. E poi c’è l’Europa League. Giovedì ci sarà la gara di andata degli ottavi, contro lo Slavia Praga. E il club vuole arrivare fino in fondo nella competizione. Sul suo canale YouTube,ha analizzato il lavoro di, tirando le somme di quanto visto fino a questo momento. ...