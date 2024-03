Migranti | ecco la prova che lo Ius Soli non serve | la rivelazione di Capezzone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) A smontare la narrazione di sinistra, che descrive un'Italia tremendamente avara nella concessione della cittadinanza, provvede in modo perentorio Eurostat. La parola alle cifre, dunque: nel 2022, quasi un milione di persone (989mila) hanno ottenuto cittadinanza in un paese Ue, circa un quinto in più rispetto all'anno precedente. Andiamo a vedere come questo macro-dato risulta scomposto Paese per Paese: e viene fuori che il Paese-record è proprio l'Italia. Siamo stati noi la nazione che ha concesso più nuove cittadinanze nel 2022 (per l'esattezza, 213.700, pari al 22% del totale Ue). Medaglia d'argento per la Spagna (181.800 nuove cittadinanze, 18% del totale Ue); bronzo per la Germania (166.600 cittadinanze, pari al 17%). Seguono in classifica la Francia (114.500, pari al 12%) e la Svezia (92.400, pari al 9%). E l'Italia mantiene il primato anche se si considera il maggior ...