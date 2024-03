Migranti | bimba di 7 anni annega in naufragio barchino nella Manica

(Di domenica 3 marzo 2024) Londra, 3 mar. (Adnkronos) – Una bambina di setteè morta al largo della costa francese dopo che ilsu cui stava cercando di raggiungere la Gran Bretagna, con a bordo altri 15, si è ribaltato. La barca, probabilmente rubata, “non era di dimensioni appropriate per portare così tante persone”, ha spiegato la prefettura della regione francese. Ilè avvenuto poco dopo l’inizio del viaggio, nel canale di Aa, a pochi chilometri dalla costa. I genitori della bambina, con i loro altri tre figli, sono stati portati a un ospedale di Dunkirk. La mamma è incinta. L'articolo CalcioWeb.

