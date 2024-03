Migliaia di medici sudcoreani organizzano una manifestazione di massa a Seul

(Di domenica 3 marzo 2024) Unadia Seoul Domenicadisono scesi in strada a Seoul per protestare contro i piani del governo di aumentare le ammissioni alle scuole dina e denunciare la mancanza di sostegno al sistema medico. Le preoccupazioni deiaffermano che il problema va oltre il numero L'articolo proviene da News Nosh.

Diabete, in settecento monitorano i livelli di glucosio sul fascicolo sanitario elettronico: Ma potrebbero crescere molto velocemente visto che, di questi, duecento si sono aggiunti nelle ultime dodici ore e Migliaia e decina di Migliaia ... che sicuramente semplifica il monitoraggio da parte ...maremmanews

Rieti c’è: una sala provinciale piena ha assistito alla proiezione-dibattito del film documentario “La Morte Negata”: Rieti c’è: una sala provinciale piena ha assistito alla proiezione-dibattito del film documentario “La Morte Negata” Di Redazione Cagliari, 29 febbraio 2024 (Quotidianoweb.it) - Pochissime autorità ma ...gazzettadellemilia

ALZHEIMER: la malattia può nascere molto presto, ecco i campanelli d'allarme secondo i medici: A dimostrarlo, come riporta il quotidiano Repubblica, è stato uno studio cinese pubblicato su The New England Journal of medicine. Nella ricerca si evidenzia che la malattia si affaccia nella nostra v ...ilmeteo