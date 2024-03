Michela Moioli | urlo di gioia | torna al successo due anni dopo l’ultima volta

(Di domenica 3 marzo 2024)alnella Coppa del Mondo di snowboardcross oltre duedi Cortina. La campionessa bergamasca si è imposta nella gara 2 sulle nevi di Sierra Nevada, mettendosi alle spalle nella big final l’australiana Josie Baff, la britca Charlotte Bankes e la francese Chloe Trespeuch. Si chiude così al meglio la quinta tappa stagionale per l’azzurra, originaria di Alzano Lombardo, che stava vivendo un periodo non fortunatissimo della sua carriera. In Spagna, invece, la sorte ha sorriso all’oro olimpico di Pyeongchang 2018 che ha centrato in modo anche inaspettato il suo 18esimomondiale,che mancava dal 29 gennaio 2022 a Cortina d’Ampezzo. La ...

Week-end di legno per Michela Moioli in Georgia. Due quarti posti in due gare per la campionessa olimpica di PyeongChang in Coppa del Mondo di Snowboardcross ... (oasport)

Non va come aveva sperato Michela Moioli la quartultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di SnowboardCross a Sierra Nevada . Dopo aver segnato il miglior ... (bergamonews)

Non va come aveva sperato Michela Moioli la quartultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di SnowboardCross a Sierra Nevada . Dopo aver segnato il miglior ... (bergamonews)

Michela Moioli torna al successo: splendida vittoria a Sierra Nevada: Michela Moioli torna al successo nel secondo SBX di Sierra Nevada, Spagna: si tratta del diciottesimo successo individuale in carriera in Coppa del Mondo per la bergamasca, campionessa olimpica nel ...sportfair

Snowboard: Moioli torna al successo, vince in Sierra Nevada: Michela Moioli fa festa in Sierra Nevada. L'olimpionica azzurra dello snowboard nella seconda prova SBX della tappa spagnola ha centrato il diciottesimo successo individuale in carriera in Coppa del ...ansa

Snowboardcross, Michela Moioli torna alla vittoria dopo due anni: successo a Sierra Nevada: Michela Moioli torna alla vittoria dopo due anni nella Coppa del Mondo di snowboardcross grazie al successo nella prova di Sierra Nevada. La fuoriclasse bergamasca conquista la sua diciottesima gara ...sportface