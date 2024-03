Mi hanno rubato la moto Rose Villain si appella ai fan | il tam tam sui social la aiuta

“Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli ( zona Navigli ). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere?”. La denuncia , pubblicata su Instagram, è di Rose ... (ilgiorno)

Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Un 57enne di Pollutri per due anni non potrà entrare in esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e ... (dayitalianews)