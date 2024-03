Mi avete salvato la vita L' emozione di Chico Forti

Riesplode la protesta dell’indotto: L’indotto siderurgico che si raccoglie attorno all’associazione Aigi rialza il tiro della protesta dopo aver preso atto, nella call dell’altro ieri coordinata dal ministero ...quotidianodipuglia

Ha sbranato e ucciso la sua padrona a Mercatino Conca, esposto contro la soppressione del cane Tigre: La legge in merito è chiara: “Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del ... ma sopratutto di chiarire come mai quel cane che aveva già morso non ha avuto, come era dovere dei suoi ...corriereadriatico

Il dono di Margherita Agnelli a Villar Perosa: un monumento 12 metri per 8 in ricordo dell’Avvocato: Lunedì la posa dell’opera: 12 metri per 8 in acciaio e corten. Lo scultore Elio Garis: «Mi ispiro alla sua dinamicità» è stato scelto dal Comune piemontese per rendere omaggio alla figura dell’indust ...torino.corriere