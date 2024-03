MetJazz al Fabbricone Con sua maestà il piano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Con un doppio appuntamento che racchiude tre concerti, prosegue la rassegna2024, che quest’anno si concentra sulla grande rivoluzione che con il jazz ha investito l’uso degli strumenti e in particolare sulla trasformazione del suono delforte e della chitarra. In omaggio al suono della chitarra, questa mattina alle 11 alla scuola di musica Verdi lo scabro ed essenziale Marino-De Rossi Duo, con il chitarrista Biagio Marino e il batterista Zeno De Rossi, si incontra sulla scorta della rivoluzione downtown degli anni Novanta, quando rock, noise, jazz e schegge di folk si sono fuse in una musica nuova, che utilizzando l’improvvisazione schizza squarci timbrici e ritmici senza altri vincoli che il dialogo tra accordi, distorsioni e groove trascinanti. Domani invece doppio concerto al Teatrodalle 21, una serata ...