Meteo | le previsioni in Campania per domenica 3 marzo 2024

Dopo un inverno decisamente mite, nel primo weekend di marzo sono previste nevicate record: attesi fino a 150 centimetri di neve in poco meno di 24 ore. Mattia ... (leggo)

Bologna, 2 marzo 2024 - Almeno fino a lunedì continuerà il maltempo in Emilia Romagna, con il conseguente rischio per i fiumi, 'sorvegliati speciali' in una ... (ilrestodelcarlino)