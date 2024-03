Meteo | allerta in Toscana e mareggiate in Liguria Neve | ecco dove

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Firenze, 3 marzo 2024 – Ondata di maltempo e una zona digialla che va dal Piemonte allaper questa domenica. Se sulle Alpi ci sono copiose nevicate, estremamente abbondanti, sulla costa ligure e nell’Arcipelago toscano (e anche sulla costa dell’Argentario) attenzione ai forti venti anche di burrasca e alle, che si preannunciano rilevanti. Inil Centro funzionale della Regione segnala in Appennino inizialmente deboli precipitazioni e nevicate oltre 1500-1600 metri, ma quotain calo fino a 1200-1300 metri in serata.attesa anche sull’Amiata intorno ai 1300-1400 metri. Lunedì 4 marzo attese deboli nevicate oltre 1300 metri, così come martedì, mentre mercoledì 6 la quotascenderà intorno ai mille metri o occasionalmente ...