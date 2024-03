“Mer” | restauro degli habitat marini | sensori LiDAR per mappare la costa italiana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) Prende il via il più grande progetto di mappatura e ripristinoecosistemi, il piano Mer (Marine Ecosystem Restoration) del Pnrr, che l‘Istituto di ricerca Ispra definisce “un vero e proprio laboratorio die osservatorio dei fondali che traccerà la rotta per interventi futuri”. Il verbale di consegna e avvio delle prestazioni in via d’urgenza per lo svolgimento delle attività riguardanti i rilievibatimetrici e le indagini geofisiche di completamento è stato sottoscritto dalla stessa Ispra, nell’ambito del progetto Mer. “Il progetto di mappatura delle nostre coste compie il primo passo, grazie alla tecnologiacreeremo l’Atlante digitale dei nostri mari”, afferma il Presidente di Ispra, Stefano Laporta. “Con il piano Mer, ...