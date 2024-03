Meloni | “La Sinistra usa Mattarella contro il premierato Sardegna? Aspettiamo il primo riconteggio”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo aver incontrato Biden a Washington Trudeau a Toronto, Giorgiachierisce, parlando con i giornalisti italiani, cosa intendeva dire mercoledì scorso, dopo gli scontri al corteo di Pisa, indicando il pericolo di "togliere il sostegno delle istituzioni" alle forze dell'ordine. Nel mirino, fa sapere subito, non c'era il presidente della Repubblica, con cui il rapporto è "ottimo", ma la, che cerca di aprire "una crepa" fra Palazzo Chigi e il Colle "per fare una campagnaile per un interesse di partito" L'articolo proviene da Firenze Post.