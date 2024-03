Meloni in Canada | la protesta pro Gaza fa saltare il ricevimento con Trudeau

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilorganizzato dal governo canadese alla Art Gallery of Ontario, in occasione della visita a Toronto della presidente del Consiglio, Giorgia, è stato annullato. Il primo ministro canadese, Justin, ha raggiunto personalmente la premier italiana per comunicarle l'annullamento della serata. L'arrivo dei due leader, che avrebbero dovuto tenere un discorso alla comunità italiana nel Paese, è inizialmente slittato di circa 45 minuti sulla tabella di marcia. Il motivo? Un gruppo di manifestanti pro-palestinesi ha dato il via a unacontro la guerra afuori dall'entrata del museo, bloccando l'accesso con tanto di bandiere e striscioni. A seguito dell'annullamento della serata, la presidenteha contattato telefonicamente i rappresentanti della ...

