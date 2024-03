Meloni | chiesta a Biden la benedizione per le riforme istituzionali Dopo le europee nuovo governo con la Lega desalvinizzata - ESCLUSIVA

(Di domenica 3 marzo 2024) E il quarto giorno, Giorgiafece retromarcia. In televisione aveva fatto esplicito riferimento alle istituzioni colpevoli di aver criticato le manganellate di Pisa e Firenze agli studenti. Pronunciando parole chiarissime, quelle che tutto il mondo ha letto come un affondo contro Sergio Mattar

Elly Schlein chiamerà Giorgia Meloni per spronare il governo a una «iniziativa di pace» , ora che la minaccia di Benjamin Netanyahu di marciare su Rafah ... (linkiesta)

"L'Italia è tornata protagonista sulla scena europea, ma le resistenze sono molte, la sinistra fa di tutto per frena re una inversione di rotta netta che è ... (quotidiano)

E il quarto giorno, Giorgia Meloni fece retromarcia. In televisione aveva fatto esplicito riferimento alle istituzioni colpevoli di aver criticato le ... (ilgiornaleditalia)

E il quarto giorno, Giorgia Meloni fece retromarcia. In televisione aveva fatto esplicito riferimento alle istituzioni colpevoli di aver criticato le ... (ilgiornaleditalia)

800 accessi illegali, 300 spiati e il “vizio” del finanziere Striano. Si cercano mandante e movente: Si vota domenica. Oggi il centrodestra unito terrà il comizio finale a Pescara. Insieme sullo stesso palco Meloni, Tajani, Salvini. Lo fecero anche a Cagliari quattro giorni prima del voto. Non è ...notizie.tiscali

Legge ammazza-orsi, via libera dal Consiglio provinciale di Trento, Enpa: "Governo la impugni o ci rivolgeremo all’Ue": Sì, 2 No e 11 astenuti, con questi numeri il Consiglio provinciale di Trento ha dato il via libera al disegno di legge 11, promosso dall'assessore provinciale Roberto Failoni, che dà la facoltà all'am ...informazione

Legge ammazza-orsi, Consiglio di Trento dà via libera. Enpa: «Governo la impugni o ci rivolgeremo all’Ue»: Per l’Ente Nazionale Protezione Animali il DDL «ursicida» è un «provvedimento di inaudita crudeltà»: «Pronti a rivolgerci all’Unione europea» ...corriere