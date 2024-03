Melaverde | puntata oggi 3 marzo 2024 | a Chioggia e Piacenza | info streaming

(Di domenica 3 marzo 2024) Manca sempre meno alla nuova stagione di, ma nell’attesa anche questa domenica, 3, assisteremo ad un nuovo appuntamento in editing con la storica trasmissione di Canale 5. L’appuntamento è fissato a, poco prima delle ore 12.00, in compagnia di Vincenzo Venuto e Ellen Hidding. Dove ci porteranno i due conduttori? Scopriamo le anticipazioni died i servizi., ladisi affaccerà sulla Laguna Veneta per raccontarci la storia di una famiglia che da due generazioni porta avanti l’antica tradizione dei Seppanti, ovvero coloro che lavoravano tradizionalmente le seppie a Chia. Ad iniziare questa attività fu il signor Alessio che fin ...

