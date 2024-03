Medaglia a Tashkent | è la quinta in 11 mesi Lombardo forza cinque È oro nel Grand Slam

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Manuelfa ilin Uzbekistan. Arriva un’altrad’oro undicidopo il successo ottenuto ad Antalya. Ieri il 25enne torinese è salito nuovamente sul gradino più alto del podio in un, seconda volta nei pesi sotto i 73 kg, terza in carriera.le vittorie ottenute ada Manuel: ippon a Masayuki Terada, wazari su Ibrahim Aliyev, ancora ippon su Adam Stodolski e Shakhram Akhadov e vittoria per tre sanzioni in finale sul russo Danil Lavrentyev. Ilè in programma fino a oggi, sui tatami della Humo Arena è valevole come quarto evento stagionale del World Tour di judo. In palio un massimo di ...