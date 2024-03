MCM porta il design direttamente su Marte

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 3 marzo 2024) "Musica Che Meraviglia" potrebbe essere uno dei significati della sigla MCM, brand tedesco fondato a Monaco nel 1976 da Michael Cromer, che in realtà vuol dire Modern Creation München e che oggi fa parte del coreano Sungjoo Group. Dalla nascita la sua storia è costellata da un firmamento di star, da Diddy a Rain, da Marracash a G-Dragon fino a Tyga per citarne alcune, che insieme a quelle del grande e piccolo schermo si sono appassionate al marchio. Katie Chung, laurea alla Central St. Martins e precedentemente anche Direttore Creativo delle griffe Wooyoungmi e Solid Homme, è ora al timone delper traghettare l'azienda nel mondo di oggi. MCM Katie Chung Il direttore creativo Katie ChungL'ho incontrata per fare due chiacchiere e farmi raccontare la nuova direzione che vuole intraprendere. «Per me la parola chiave di questa avventura è 'ibrido'. Viviamo in un'era ...